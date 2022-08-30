«Не заметила, что муж нес?»: Соловьев резко высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Фото: Пресс-служба МУФ

Российский телеведущий Владимир Соловьев резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась в Москву после долгого пребывания за границей.

— Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? — заявил журналист.

По его мнению, российский народ уже выразил свое мнение о знаменитости. Соловьев поставил под сомнение, что величие человека, бывшего когда-то таковым, «подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории».

Он отметил, что артистка «не сказала ни слова» после резонансных заявлений ее мужа Максима Галкина.

— И не заметила, что муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились? — задается вопросом телеведущий в Telegram-канале.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. Концертный директор Пугачевой заявил, что певица в ближайшее время не планирует выступлений. При этом он уточнил, что Примадонна уже давно вернулась в Москву.

Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Россию. Кроме того, Примадонна сосредоточится на подготовке к началу обучения детей Лизы и Гарри, которые пойдут в третий класс.