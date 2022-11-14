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Собянин рассказал о возвращении регулярных речных пассажирских перевозок в Москве

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о возвращении регулярных речных пассажирских перевозок в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Регулярные речные пассажирские перевозки по Москве-реке снова возвращаются в столицу спустя 17 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 14 ноября.

— Это крупный проект, в результате которого город получит современные речные электросуда и причалы, созданные на основе новейшего российского оборудования и высоких технологий. Сегодня прошла тестовая поездка: путь от причала «Киевский» до парка «Зарядье», — отметил он.

По словам мэра, в городе планируется расположить 23 причала с электрозаправками. Также суда должны пройти обкатку и испытания, а для поездок задействуют электросуда с удобными салонами, информационными экранами, USB-зарядками и бесплатным Wi-Fi.

В следующем году запустят первый маршрут парк «Фили» — «Киевский», позже появится маршрут Автозаводский мост — Печатники. При этом суда будут курсировать весь год, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно Комплекс городского хозяйства Москвы показал кадры с новыми зарядными станциями для речных трамваев. Новая система позволит быстро и удобно заряжать речные трамваи.

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