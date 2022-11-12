«Это не НЛО»: появились кадры с новыми зарядными станциями для речных трамваев в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал кадры с новыми зарядными станциями для речных трамваев.

— Нет, это не НЛО приземлился на водную гладь Москвы-реки. Это зарядные станции для речных трамваев. Выглядит космически, не правда ли? — говорится в Telegram-канале ведомства.

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На кадрах можно увидеть, как устроена новая система. Она позволит быстро и удобно заряжать речные трамваи.

10 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев.

Также стало известно об установке первого понтонного причала для электросудов у Киевского вокзала. Регулярный маршрут «Парк «Фили» — Киевский» планируется запустить в тестовом режиме до конца 2022 года.