Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Это не НЛО»: появились кадры с новыми зарядными станциями для речных трамваев в Москве

Араз Салехов
Город
«Это не НЛО»: появились кадры с новыми зарядными станциями для речных трамваев в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал кадры с новыми зарядными станциями для речных трамваев.

— Нет, это не НЛО приземлился на водную гладь Москвы-реки. Это зарядные станции для речных трамваев. Выглядит космически, не правда ли? — говорится в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На кадрах можно увидеть, как устроена новая система. Она позволит быстро и удобно заряжать речные трамваи.

10 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев.

Также стало известно об установке первого понтонного причала для электросудов у Киевского вокзала. Регулярный маршрут «Парк «Фили» — Киевский» планируется запустить в тестовом режиме до конца 2022 года.

Транспорт Москва-река Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте