Москвичам рассказали о проведении работ по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для речных трамваев

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по обеспечению энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, на трех из них работы уже завершены. Все объекты обеспечиваются электричеством по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной, — отметил он.

Как уточняется, работы завершены на причалах «Киевский вокзал», «Москва-Сити» и «Сердце столицы». В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» добавили, что работы продолжаются на причалах «ЗИЛ», «Кутузовский», «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Хруничева», «ЖК Сидней Сити» и «ЗИЛ-Юг».

Также стало известно об установке первого понтонного причала для электросудов у Киевского вокзала. Регулярный маршрут парк «Фили» — Киевский планируется запустить в тестовом режиме до конца 2022 года.

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