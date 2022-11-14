Госдума рассмотрит законы об универсальном пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы 15 ноября во втором и третьем чтениях рассмотрят законопроекты о введении с 1 января 2023 года универсального пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков в понедельник, 14 ноября.

— Во втором чтении, наверное, и в третьем чтении рассмотрим важнейший вопрос о государственном пособии гражданам, имеющим детей, беременным женщинам — так называемом универсальном пособии, — сказал Жуков по итогам заседания совета ГД. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Универсальное пособие для семей с низкими доходами с 1 января предложил ввести премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, оно объединит в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет.

Величина пособия, согласно законопроекту, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума для детей.