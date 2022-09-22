Мишустин предложил ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами с 1 января

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Предлагается ввести с 1 января в России универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, — заявил он.

По слова Мишустина, универсальное пособие объединит в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет.

Премьер также напомнил, что сейчас женщины могут получать помощь от государства в зависимости от их индивидуального материального положения, а также возраста ребенка, говорится в сообщении на сайте кабмина.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Недавно доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых, поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют.