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«Чувствует себя не так, как прежде»: Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного Зайцева

Лейла Алиева
Общество
«Чувствует себя не так, как прежде»: Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного Зайцева
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Недавно страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев выступил на неделе моды в Москве в качестве члена жюри. После этого поклонники забеспокоились за его здоровье, ведь такие выходы в свет — одно мучение. Балерина Анастасия Волочкова рассказала о состоянии историка моды.

— Конечно, после инсульта Вячеслав Зайцев чувствует себя не так, как прежде. Но выглядел он хорошо, был в сознании и такой же дружелюбный как всегда. На Неделе моды его сопровождали его помощники. Вместе с ними он вышел немного раньше, чем завершилось мероприятие, — рассказала она.

По словам Волочковой, такие мероприятия идут на пользу модельер, так как он посвятил всю свою жизнь моде и возможность заниматься любимым делом — большая радость для него, передает «Комсомольская правда».

В январе этого года Зайцев заявил. что хочет вернуться к работе. Он отметил, что уже отдохнул и твердо намерен возродить былую славу своего Дома моды. По словам кутюрье, прошедший год дался ему нелегко, но не запомнился только плохим.

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