«Сам такого не ожидал»: тяжелобольной Зайцев возвращается к работе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Страдающий от болезни Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев объявил о желании вернуться к работе. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

По словам кутюрье, он отдохнул и полон сил и желания вернуться к работе. Зайцев заявил, что твердо намерен возродить былую славу его «Дома моды». Он подчеркнул, что прошедший год дался ему нелегко, но не запомнился только плохим.

— Я прошел два курса реабилитации в отличных и, замечу, наших отечественных медицинских центрах. Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал, — рассказал он.

Модельер рассказал, что в его планах грандиозные перемены в «Доме моды», 83-летний кутюрье намеревается набрать новый руководящий состав, а также вернуть часть уволенных сотрудников на прежние позиции. Кроме того, Зайцев намерен лично проводить все сделки и принимать максимальное участие в жизни и работе «Дома моды», чтобы избежать скандалов. Он также опроверг возможность продажи «Дома».

— Я сейчас обращаюсь к тем, кто, возможно, рассматривает такой вариант покупки, так вот, учтите, что я являюсь владельцем контрольного пакета акций «Дома моды», и я не согласую такие сделки ни при каких обстоятельствах, — цитирует его издание.

В июне стало известно, что модельер Вячеслав Зайцев обратился в правоохранительные органы из-за продажи части его имущества и угроз, поступающих ему по этой причине.

Также сообщалось, что в доме модельера живет «семья мошенников», которая продает одежду от его имени. Такое заявление сделал сын дизайнера Егор Зайцев, который рассказал, что они наживаются на беспомощном состоянии отца.