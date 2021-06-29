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Следком начал проверку по заявлению Вячеслава Зайцева об угрозах и аферах с домом моды

Михаил Алимов

Происшествия
Следком начал проверку по заявлению Вячеслава Зайцева об угрозах и аферах с домом моды
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Модельер Вячеслав Зайцев обратился в правоохранительные органы из-за продажи части его имущества и угроз, поступающих ему по этой причине. Следственный комитет проведет проверку. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В связи с обращением модельера Вячеслава Зайцева о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что представитель модельера приглашен на личный прием в столичное подразделение Следственного комитета для изложения всех доводов, а ход и результаты проверки взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

В СМИ писали, что Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр из-за продажи частей здания его дома моды в апреле и мае. Модельер ничего не знал о фактической продаже 900 квадратных метров собственности, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, дизайнер обвинил замгендиректора «Дома моды» Расула Ахмедова в угрозах и психическом давлении на него.

Ранее сообщалось, что в доме модельера живет «семья мошенников», которая продает одежду от его имени. Такое заявление сделал сын дизайнера Егор Зайцев, который рассказал, что они наживаются на беспомощном состоянии отца.

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