Зайцев впервые прокомментировал скандал о живущей в его доме «семье мошенников»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский модельер Вячеслав Зайцев не знал, что в оборот запущена линия одежды от его имени. Продающие одежду от лица модельера люди не имеют никакого отношения к его модному дому.

Ранее в СМИ опубликовали сообщения сына Зайцева Егора, который заявил, что его отец почти не появляется на улице из-за тяжелой болезни, а в доме модельера поселилась «семья мошенников», наживающихся на беспомощном состоянии последнего.

Сын модельера имел в виду семью Гарафутдиновых — Галину и ее детей Тимура и Лючана. Один из сыновей известный в TikTok и Instagram блогер.

Сама Галина, по данным «СтарХита», отвергла все обвинения, заявив, что с Зайцевым их связывает многолетняя дружба. Ее семья якобы помогает модельеру по дому.

Помимо этого, семья Гарафутдиновых может быть теми, кто выпустил линию одежды от имени кутюрье.

— Я не знал об этом. Для меня неожиданно, не договаривался. Я мог подарить принт чисто из человеческих побуждений. Но чтобы продавать модели одежды с моими принтами — не знаю, для меня это открытие, — сказал на это Вячеслав Зайцев.

Модельер также не знал о том, что на его день рождения кто-то продавал входные билеты. Позднее народный артист Лев Лещенко рассказал, что он, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие пришли в ресторан просто поздравить модельера. Он не знал ни о какой продаже билетов. По словам Лещенко, Зайцев в этот день находился «не в очень хорошем состоянии».

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