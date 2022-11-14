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Эксперт по безопасности объяснил, может ли человека спасти частный бункер

Рафаэль Залян

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Общество
Эксперт по безопасности объяснил, может ли человека спасти частный бункер
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Сети число запросов на приобретение бункера увеличилось на 430 процентов, сообщает «РБК-Недвижимость». От чего могут защитить такие объекты и есть ли смысл их приобретать, «Вечерняя Москва» узнала у инструктора по выживанию и эксперта по безопасности Михаила Макеева.

По его словам, у каждого человека должны быть локации, где он и референтная группа людей могли бы скрыться от любых происшествий, и лучше, чтобы такая локация была за чертой города, в отдаленной местности.

— В вашем потайном месте должны быть все предметы первой необходимости: запас еды, воды, средства обеспечения тепла, одежда и все то, что может перекрыть базовые потребности, — считает Макеев.

Что же касается бункеров, то перед тем, как приобрести такой объект, нужно понять, для каких целей вы будете его использовать, отметил эксперт.

— Нужно понимать, что строительство бункера — удовольствие не из дешевых, — говорит он. — Например, минимальная стоимость частного бункера начинается от 1 миллиона рублей за бетонное сооружение, гидро- и теплоизолированное по контуру. Конечная же стоимость зависит от концепции, площади, оснащения, геологии земли, глубины и снабжения коммуникациями. Средняя стоимость автономного бункера обойдется в пять миллионов рублей.

Большую роль играет то, какое количество людей собирается в этой локации жить, пояснил Макеев:

— Для относительно комфортной жизни семье из четырех человек нужно иметь большие запасы воды, дизельный генератор, септик, санузел и топливо. Это лишь малая часть необходимых для жизни условий.

По мнению специалиста, заказывать бункер бессмысленно, так как каждый такой объект имеет свое предназначение. Одни способны уберечь от взрывной волны, ядерной атаки и химического оружия, а другие — от иных средств массового поражения:

— Угадать, какая атака ожидается или случится, невозможно. Поэтому не вижу особого смысла тратиться на дорогие автономные устройства для жизни под землей.

Эксперт напомнил, что практически в каждом многоэтажном доме советской постройки есть аналоги бункеров в подвальных помещениях, где можно укрыться от опасности.

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