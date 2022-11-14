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Россия закрыла въезд для 100 граждан Канады

Евгений Жуков
В мире
Россия закрыла въезд для 100 граждан Канады
Фото: МИД РФ

Российская Федерация закрывает на принципах взаимности въезд для 100 граждан Канады. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве указали, что данная мера была реализована в качестве ответной реакции «на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Канады Джастина Трюдо санкций против руководства России».

Так, въезд на территорию Российской Федерации был запрещен 100 гражданам Канады, в числе которых «высокопоставленные чиновники, бизнесмены и активисты многочисленных пробандеровских организаций».

В данном перечне российского внешнеполитического ведомства оказались актер Джим Керри, актриса Кэтрин Винник, писательница Маргарет Этвуд, а также внук Степана Бандеры, Стефан, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

До этого стало известно, что Россия вводит запрет на въезд 200 гражданам США.

По данным ведомства, данная мера была реализована в ответ на вводимые руководством Соединенных Штатов персональные санкции «не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры», но и тех, кто неугоден администрации Белого дома.

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