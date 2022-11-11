МИД объявил о введении запрета на въезд в Россию для 200 граждан США

Фото: МИД РФ

Россия вводит запрет на въезд 200 гражданам США. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По данным ведомства, данная мера была реализована в ответ на вводимые руководством Соединенных Штатов персональные санкции «не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры», но и тех, кто неугоден администрации Белого дома.

В перечне министерства названы представители органов власти, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий военно-промышленного комплекса.

Кроме того, в списке фигурируют эксперты и лоббисты, «вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве», передает официальный сайт МИД.

До этого стало известно, что правительство Российской Федерации утвердило перечень зарубежных компаний, в отношении которых запрещается совершать сделки в области военно-технического сотрудничества.

Всего в санкционный список попали 74 компании из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США.