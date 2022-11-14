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Приметы и советы

Джиму Керри запретили въезд в Россию

Лейла Алиева
В мире
Джиму Керри запретили въезд в Россию
Фото: Ian Smith / CC BY-SA 2.0

Голливудский актер Джим Керри попал в российский список санкций против Канады. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады, — говорится в сообщении.

В список попали высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, непосредственно вовлеченные в формирование русофобии. Среди них — актер и художник Джим Керри, журналист Стефан Бандера, а также актриса Кетрин Винник.

В этот же день Канада ввела санкции против 23 граждан РФ. В список попали сотрудники правоохранительных органов РФ, прокуроры, судьи, следователи и сотрудники тюрем России. При этом их должности не будут указаны.

Санкции Джим Керри Россия
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