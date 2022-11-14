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Грязное стекло и пачка чипсов: названы привычки водителей, повышающие риск аварии

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Грязное стекло и пачка чипсов: названы привычки водителей, повышающие риск аварии
Фото: Вечерняя Москва

Существуют факторы, которые увеличивают риск попасть в аварию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

По его словам, например, недостаточно чистые стекла гипотетически могут привести к ДТП.

— Лучше не ездить на грязной машине. В том числе на машине, у которой сильно запачканы стекла изнутри. Обзор через такие стекла отвратительный, но человеку, может быть, лень этим заниматься, уделять внимание машине, поэтому он ездит так. Ничего хорошего в этом нет, — уверен Колодочкин.

Причиной ДТП во время движения может стать набор сообщения в смартфоне, предупредил собеседник «ВМ». Эта привычка гораздо опаснее, чем разговор по телефону, подчеркнул автоэксперт.

Кроме того, для уверенного контроля за автомобилем важно отказаться от перекусов за рулем, порекомендовал Колодочкин.

— Если человек жует что-то цельное (вроде шоколадки), то это ладно. Но если он постоянно запускает руку куда-то в пакет с теми же чипсами, то сильно пачкаются руки, а от рук немедленно пачкаются все органы управления, и один раз из десяти пакет можно опрокинуть на себя. С этого момента человек вообще не думает об управлении машиной — смотрит под ноги, а не на дорогу, — рассказал собеседник «ВМ».

Держать руль одной рукой — вредная привычка, которая не дает полного контроля над машиной, считает Колодочкин. Профессионалы выделяют одно правильное положение: обе руки лежат чуть выше рулевой спицы, и большие пальцы — под выступами на рулевом колесе. Конечно, если человек всю жизнь ездит иначе, переучить его тяжело, заключил эксперт.

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