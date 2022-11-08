Названы лучшие способы защитить машину от обледенения

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Если автомобиль окажется под сильным ледяным дождем, его невозможно будет гарантированно спасти от обледенения. Однако существуют различные способы, которые могут снизить вероятность примерзания отдельных элементов автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Собеседник «ВМ» отметил, что в сложных случаях никакие меры не спасут автомобиль от обледенения.

— Если вам сильно не повезет и вы попадете под ледяной дождь, то защиты от обледенения как таковой не существует. Поскольку это нереально, то обычно приходится бороться уже с последствиями. Можно только «дворники» спасти, предварительно отодвинув их от стекла при помощи какой-нибудь фанерки или картонки. Но все зависит от степени ледяного дождя. Если будет лед толщиной пять–десять сантиметров, тут ничего сделать нельзя. Только эвакуировать в теплое помещение и ждать час–другой, пока все это безобразие пропадет, — объяснил Колодочкин.

Тем не менее некоторые элементы машины стоит периодически обрабатывать специальными средствами, уверен автоэксперт. Например, чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон, рекомендовал специалист.

Уплотнители стоит обработать не только на дверях, но и на багажнике, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Во многих автомобилях багажник очень важен. Если все двери обледенели, то, может быть, удастся проникнуть в салон через багажник, некоторые кузова это позволяют. Будете выглядеть смешно, но что делать, — рассказал эксперт.

После поездки можно открыть двери и дать машине проветриться, чтобы охладить ее, посоветовал специалист. В результате в салоне не будет мокрого воздуха, изнутри ничего не замерзнет. Это случается довольно редко, но если погода совсем испортится, то никакие действия не помогут, уверен Колодочкин.

Если машина все-таки замерзла, ни в коем случае не нужно поливать ее кипятком, подчеркнул Колодочкин.

— Не надо бежать из дома с чайником с кипятком. Подействовать, может, и подействует, но у вас на глазах может треснуть стекло. Еще считается, что может потрескаться краска, но обычно она крепкая. А вот стекло запросто может треснуть. Еще вода может банально замерзнуть. Тут лучше применить горячую грелку, чтобы приоткрыть дверь любым способом. Или навалиться на дверь снаружи, попытаться вдавить чуть-чуть внутрь, чтобы обледеневший уплотнитель чуть поддался. После этого дверь, возможно, откроется, — объяснил автоэксперт.

Кроме того, не стоит использовать для очистки ото льда твердые металлические предметы, уверен собеседник «ВМ». Лучше отдать предпочтение щеткам или специальным размораживателям, уточнил специалист.

После попадания внутрь необходимо грамотно разогреть машину, подчеркнул эксперт.

— Если вы проникли в салон, нужно настроить систему обогрева на стекло. Причем сразу направить, не дожидаясь, пока мотор прогреется, чтобы не было резкого перепада температур из-за горячего воздуха, направленного на ледяное стекло. В этом случае оно может треснуть. У меня коллега любит оставлять «дворники» в парковочном состоянии чуть выше штатного положения. Он считает, что это помогает, потому что «дворники» попадают в зону обогрева ветрового стекла изнутри. Если у машины отапливаемое ветровое стекло, то вообще хорошо, — заключил Колодочкин.