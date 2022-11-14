Мужчина предстанет перед судом в Москве за убийство, совершенное более десяти лет назад

Фото: shutterstock

Завершилось расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло в столице более десяти лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 14 октября.

По ее словам, преступление произошло в районе Щукино ночью 18 февраля 2009 года. Уроженец города Ржева Тверской области был в гостях у своего знакомого. В какой-то из дней в процессе застолья мужчины поссорились. Выйдя из себя, гость столицы избил хозяина квартиры, повалил его на пол и задушил.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако недавно при совместной работе следователей и криминалистов СК, а также сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО над преступлениями прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела и исследованы доказательства с применением современных методов, что позволило установить личность фигуранта. Вскоре после этого он был задержан.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Под тяжестью собранных доказательств задержанный во всем признался.

В ближайшее время суд рассмотрит дело обвиняемого по существу.

Другое преступление прошлых лет раскрыли столичные стражи правопорядка 10 октября. Мужчина предстал перед судом за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад.