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Мужчина предстанет перед судом в Москве за убийство, совершенное более десяти лет назад

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина предстанет перед судом в Москве за убийство, совершенное более десяти лет назад
Фото: shutterstock

Завершилось расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло в столице более десяти лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 14 октября.

По ее словам, преступление произошло в районе Щукино ночью 18 февраля 2009 года. Уроженец города Ржева Тверской области был в гостях у своего знакомого. В какой-то из дней в процессе застолья мужчины поссорились. Выйдя из себя, гость столицы избил хозяина квартиры, повалил его на пол и задушил.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако недавно при совместной работе следователей и криминалистов СК, а также сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО над преступлениями прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела и исследованы доказательства с применением современных методов, что позволило установить личность фигуранта. Вскоре после этого он был задержан.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Под тяжестью собранных доказательств задержанный во всем признался.

В ближайшее время суд рассмотрит дело обвиняемого по существу.

Другое преступление прошлых лет раскрыли столичные стражи правопорядка 10 октября. Мужчина предстал перед судом за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад.

Следственный комитет Район Щукино Москва Расследования Убийства
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