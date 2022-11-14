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Приметы и советы

Зоологи запретили медведю Диксону купаться в бассейне

Георгий Соланович
Город
Зоологи запретили медведю Диксону купаться в бассейне
Фото: Пресс-служба зоосада

Медведю Диксону запрещено купаться в бассейне, так как вода мешает заживать ранам животного, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 14 ноября.

— Выход Диксона в бассейн на время откладывается. Вода не позволяет ранам зажить, поэтому было решено пока отказаться от бассейна. Зоологи продолжают обрабатывать пролежни медведя регенерирующими средствами — пробуют разные и наблюдают за эффектом, — написала Акулова в Telegram.

По ее словам, лекарства помогают животному — края ран затягиваются и покрываются корочкой. В будущем специалисты планируют использовать гелевые повязки, однако сначала Диксона нужно к ним подготовить, подчеркнула директор столичного зоосада.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Она также добавила, что Диксон сможет плавать в бассейне и зимой — воду в бассейне подогревают и не дают ей замерзнуть. В уличный вольер медведя снова выпустят, как только его раны закончатся.

— Многие переживают, что открывать его для обзора посетителей небезопасно для медведя. Но опасения эти напрасны: вольер максимально защищен от внешних звуков — через звукоизоляционное стекло животное не слышит людей. Бросить ему что-то из еды также не получится, — заключила Акулова.

10 ноября в Московском зоопарке рассказали, как оценивают процесс реабилитации Диксона. За спасенным медведем в зоопарке наблюдают каждую минуту, сообщила Светлана Акулова.

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