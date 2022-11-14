Конкурс на лучшее поздравление Деду Морозу пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Праздничная акция «Поздравь Деда Мороза» пройдет в Музее Победы 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие состоится в преддверии дня рождения зимнего волшебника, которое отмечается в России 18 ноября. Гости музея смогут поздравить Деда Мороза, а также стать обладателями билетов на тематический новогодний квест «Елка Победы».

Ребят встретит Снегурочка и предложит им записать на телевизионную камеру свои пожелания Деду Морозу.

До этого стало известно, что Музей Победы запустил акцию «Принеси игрушку в Музей Победы», в рамках которой предложил жителям столицы стать соавторами нового выставочного проекта. До 15 декабря все желающие могут передать учреждению на время елочные игрушки, выпущенные в первой половине прошлого столетия.

В музее отметили, что особый интерес вызывают украшения ручной работы и периода военного времени. Новогодняя выставка начнет работать в Музее Победы 20 декабря. Экспозиция будет посвящена истории и традициям празднования Нового года в Российской Федерации.