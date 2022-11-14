Выставка профессионального оборудования и технологий для телевещателей пройдет на ВДНХ

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

XXVIсНациональной ассоциации телерадиовещателей состоится на ВДНХ с 16 по 17 ноября, а 16-18 ноября там же пройдет 18-я Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле—, радио— , интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO 2022. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в понедельник, 14 ноября.

На выставке NATEXPO 2022 москвичи увидят новые разработки, среди которых студийное, съемочное, звуковое и световое оборудование, телевизионные экосистемы, профессиональная оптика, системные продукты для автоматизации вещания, подготовки и выпуска новостей, организации прямых трансляций, системы контроля и мониторинга, графического оформления эфира. Также на мероприятии будут представлены новые функциональные возможности для кабельного, спутникового ТВ и IPTV, оборудование и технологии для кинопроизводства, облачное вещание и производство, программные медиа-платформы.

Такжена площадке пройдет XXVI Международного конгресса НАТ на тему «Контент, реклама, технологии: новые вызовы» , где участники обсудят законодательные изменения и инициативы, трансформации телевизионного контента, перестройку рекламного рынка и новые тренды медиапотребления. Отдельное внимание уделят технологиям и импортозамещения.

Недавно на ВДНХ стартовал научно-образовательный проект нового формата — выставка-игра «Капитаны будущего: Terra Futura». Он направлен на семьи с детьми старше шести лет.