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Житель Подмосковья поссорился с коллегой по работе и зарезал его

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья поссорился с коллегой по работе и зарезал его
Фото: СК РФ

В Подмосковье мужчина поссорился с коллегой по работе, выследил его и зарезал. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 14 ноября.

По ее словам, оба мужчины трудились на мебельной фабрике в городском округе Электросталь. Во время совместной работы между ними возникла неприязнь, которая подтолкнула одного из них на преступление.

31 октября злоумышленник вышел вслед за коллегой с работы, нагнал его и зарезал. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник забрал у погибшего телефон и уехал домой. Недалеко от места проживания он выбросил украденный аппарат и орудие убийства.

Через несколько часов после совершения преступления прохожие обнаружили тело погибшего и обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре после этого злоумышленника задержали. Оказалось, что 22-летний подозреваемый был ранее судим за аналогичное преступление.

На допросе мужчина во всем признался и рассказал о произошедшим во всех подробностях. Фигуранта заключили под стражу.

Другое убийство раскрыли в столице. Мужчина предстанет перед судом за преступление, совершенное более десяти лет назад.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Электросталь Убийства
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