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Наталия Орейро сыграет в российском фильме «Письмо Деду Морозу»

Евгений Жуков
Общество
Наталия Орейро сыграет в российском фильме «Письмо Деду Морозу»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Уругвайская актриса и певица, получившая российское гражданство, Наталия Орейро сыграет в фильме «Письмо Деду Морозу» киностудии имени Горького. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Генеральные продюсер проекта Лика Бланк рассказала, что это будет «большая новогодняя история». По ее словам, праздничные новогодние фильмы наряду с детско-юношескими картинами становятся кинопрокатными хитами. В связи с этим было принято решение о съемках «большой новогодней истории, которая станет культурным кодом».

Команда проекта уже утвердила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро. По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график.

Выход картины в прокат ожидается в 2025 году, передает РИА Новости.

В ноябре 2021 года Наталия Орейро пожелала спеть с кем-нибудь из звезд российского шоу-бизнеса. Она отметила, что ей нравится творчество певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой.

Певица также призналась, что уважает деятельность и талант актера Никиты Джигурды, режиссера Никиты Михалкова и певца Филиппа Киркорова.

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