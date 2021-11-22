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«Нужно объединяться»: Орейро решила спеть вместе с Бузовой и Волочковой

Виктория Сикерина

Общество
«Нужно объединяться»: Орейро решила спеть вместе с Бузовой и Волочковой
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро пожелала спеть с кем-нибудь из звезд российского шоу-бизнеса. Она отметила, что ей нравится творчество певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой.

— Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой, — заявила Орейро.

Певица призналась, что уважает деятельность и талант актера Никиты Джигурды, режиссера Никиты Михалкова и певца Филиппа Киркорова. Мировая знаменитость в интервью телеканалу НТВ подчеркнула, что они много трудятся для развития своего творческого потенциала.

25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Орейро российского гражданства.

10 ноября артистка получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России. В ходе мероприятия Орейро зачитала присягу на русском и испанском языках.

В тот же день стало известно, что певица собирается записать новую песню специально для турне по России. Исполнительница выразила надежду на то, что сможет поехать с концертами по городам России в конце 2022 года и встретить Новый год на новой родине.

21 ноября стало известно, что Орейро сделала прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

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