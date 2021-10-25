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Наталья Орейро получила российское гражданство

Дарья Чентаева

Общество
Наталья Орейро получила российское гражданство
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел», получила российский паспорт. Также гражданином РФ стал ее девятилетний сын. Соответствующий указ в понедельник, 25 октября, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Орейро также имеет гражданство Уругвая и Испании. В июне этого года артистка официально подала документы на российское гражданство. По словам актрисы, получение нового паспорта было бы для нее «честью с символической точки зрения», передает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро вместе с группой Bajofondo записала песню «Будем танцевать» на русском и испанском языках. В композиции Орейро предлагает слушателям помечтать о новых встречах с близкими людьми после пандемии коронавируса, а пока она зовет танцевать дистанционно.

Орейро много раз говорила о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Артистка исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию «United by Love» к чемпионату мира по футболу, проходившем в 2018 году в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.

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