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Наталия Орейро представила клип на новую песню на русском языке
Наталия Орейро не раз заявляла о своей привязанности к России / Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Наталия Орейро представила клип на новую песню на русском языке

Юлия Курганова

Музыка

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро вместе с группой Bajofondo записала песню «Будем танцевать» на русском и испанском языках. Об этом сообщили в понедельник, 15 марта, в команде артистки.

— Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео. «Будем танцевать» — это позитивный, обнадеживающий взгляд на происходящее в мире через музыку и танцы, — рассказали представители певицы, передает ТАСС.

В композиции Орейро предлагает слушателям помечтать о новых встречах с близкими людьми после пандемии коронавируса, а пока она зовет танцевать дистанционно.

Ранее Орейро много раз говорила о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Артистка исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию «United by Love» к чемпионату мира по футболу, проходившем в 2018 году в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.

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