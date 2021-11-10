Наталия Орейро планирует записать новую песню для турне по России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица и актриса Наталья Орейро собирается записать новую песню специально для турне по России. Артистка рассказала об этом на пресс-конференции после получения паспорта гражданина России.

Исполнительница надеется, что сможет поехать с концертами по городам России в конце 2022 года и встретить Новый год на новой родине. Также Наталья Орейро планирует записать новый трек.

— Поскольку я теперь русская женщина, мы точно включим вещи, связанные с этим. И напишем новую песню. <…> Я очень жду, когда закончится пандемия, чтобы снова иметь возможность обняться, — поделилась с поклонниками артистка, передает «ФАН».

В среду, 10 ноября Наталья Орейро призналась, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.

В этот же день, артистка получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России. В ходе мероприятия Орейро зачитала присягу на русском и испанском языках.

В понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Орейро российского гражданства.