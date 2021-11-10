Орейро рассказала, что хочет сыграть сильную русскую женщину

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Популярная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, призналась, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.

— Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу, — поделилась Орейро.

Актриса добавила, что она много путешествовала по России — и на самолете, и на поезде.

— И меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей, — рассказала артистка.

По словам Орейро, ее поразила не только физическая сила этих женщин, но и сила духа, передают РИА Новости.

— Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин, — заключила актриса.

В среду, 10 ноября Наталья Орейро получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России.

В понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Орейро российского гражданства.