Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталье Орейро вручили российский паспорт

Виктория Сикерина

Общество
Наталье Орейро вручили российский паспорт
Фото: Telegram-канал / РИА Новости

Популярная актриса и вокалистка Наталья Орейро, уроженка Буэнос-Айреса, получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России в среду, 10 ноября.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов вручил артистке паспорт. Также сама Орейро зачитала присягу на русском и испанском языках.

— Спасибо, я очень рада, — сказала она после церемонии, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Орейро российского паспорта в понедельник, 25 октября. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

После сама актриса опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео с благодарностью россиянам.

— Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! — заявила певица.

В марте этого года латиноамериканская певица Наталия Орейро вместе с группой Bajofondo записала песню «Будем танцевать» на русском и испанском языках.

Читайте также:
паспортНаталия ОрейроАргентина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Все мнения
О проекте