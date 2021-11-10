Наталье Орейро вручили российский паспорт

Фото: Telegram-канал / РИА Новости

Популярная актриса и вокалистка Наталья Орейро, уроженка Буэнос-Айреса, получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России в среду, 10 ноября.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов вручил артистке паспорт. Также сама Орейро зачитала присягу на русском и испанском языках.

— Спасибо, я очень рада, — сказала она после церемонии, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Орейро российского паспорта в понедельник, 25 октября. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

После сама актриса опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео с благодарностью россиянам.

— Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! — заявила певица.

В марте этого года латиноамериканская певица Наталия Орейро вместе с группой Bajofondo записала песню «Будем танцевать» на русском и испанском языках.