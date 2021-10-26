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«Я вас люблю»: Орейро по-русски поблагодарила за гражданство России

Иван Юминов

Общество
«Я вас люблю»: Орейро по-русски поблагодарила за гражданство России
Фото: VK / Наталия Орейро

Уругвайская актриса Наталия Орейро назвала огромной честью получение ею гражданства России.

— Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче, — рассказала артистка.

Орейро уточнила, что выражает большую благодарность за это. Обращаясь к россиянам, Орейро на странице в соцсети «ВКонтакте» подчеркнула, что любит их.

Видео: VK / Наталия Орейро

25 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Орейро и ее девятилетний сын получили гражданство страны. Актриса также имеет гражданство Уругвая и Испании.

В июне этого года артистка официально подала документы на российское гражданство. По словам Орейро, получение нового паспорта было бы для нее «честью с символической точки зрения».

Орейро много раз говорила о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году актриса исполнила песню «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.

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