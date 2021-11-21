Наталия Орейро сделала прививку от коронавируса «Спутником V»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Известная актриса и певица Наталия Орейро, уроженка Уругвая, сделала прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

Артистка отметила, что в будущем не планирует вакцинироваться другими лекарственными средствами.

— Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». (Вакцинировалась — прим. «ВМ») двумя дозами «Спутника». Очень хорошо, — заявила она в эфире телеканала НТВ.

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25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Орейро российского гражданства.

10 ноября артистка получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России. В ходе мероприятия Наталия Орейро зачитала присягу на русском и испанском языках.

В тот же день стало известно, что певица собирается записать новую песню специально для турне по России.

Исполнительница выразила надежду, что сможет поехать с концертами по городам России в конце 2022 года и встретить Новый год на новой родине.