Председателя фан-клуба «Спартака» приговорили к двум годам условно за избиение журналиста

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Тушинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Валентина Коршунова. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности работника СМИ путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенного с насилием над журналистом.

Как сообщил источник «ВМ» в правоохранительных органах, Валентин Коршунов является председателем фан-клуба «Спартака».

20 октября 2021 года, будучи пьяным, Коршунов избил журналиста за осуществление видеосъемки, несмотря на имеющиеся у того аккредитацию на посещение футбольного матча и задание редакции.

С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Коршунова к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

До этого стало известно, что российский актер Павел Прилучный напал на журналиста.

Во время того, как актер выходил из кинотеатра вместе со своей женой Зепюр Брутян и тещей, он поссорился с таксистом из-за того, что тот близко припарковался к его автомобилю. Журналист успел снять этот момент, однако Прилучный заметил это и набросился на него.