Прилучный набросился на журналиста с кулаками и угрозами

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Российский актер Павел Прилучный накинулся на журналиста. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

Во время того, как актер выходил из кинотеатра вместе со своей женой Зепюр Брутян и тещей, он поссорился с таксистом из-за того, что тот близко припарковался к его автомобилю. Журналист успели снять этот момент, однако Прилучный заметил это и набросился на него.

Брутян стала извиняться за вспыльчивого мужа и попыталась увести его, но актер вернулся через некоторое время и стал угрожать журналисту, несмотря на то, что тот уже убрал камеру.

— Ты понимаешь, с кем ты вообще разговариваешь? — приводит его слова StarHit.

Недавно актер поделился воспоминаниями о потасовке, в которой он принял участие на съемках новой части «Мажора» осенью 2020 года. Тогда его избил бизнесмен Владимир Семенов. Актер признался, что совершенно не ожидал, что на него набросятся с кулаками.

До этого психолог Вероника Степанова выразила мнение, что брак Прилучного и Брутян не продлится долго в силу особенностей их характеров.