«За что?»: Прилучный рассказал о том, как его избили в Калининграде

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Актер Павел Прилучный поделился воспоминаниями о потасовке, в которой он принял участие на съемках новой части «Мажора» осенью 2020 года. Тогда его избил бизнесмен Владимир Семенов. Актер признался, что совершенно не ожидал, что на него набросятся с кулаками.

— Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что? — заявил Прилучный.

Прилучный не ожидал нападения и даже не успел как-либо приготовиться к драке, на него прыгнули сзади и нанесли не менее 10 ударов. После первого же удара, вспоминает Прилучный, он упал на землю.

Избиение сильно подорвало здоровье актера. Так, у него до сих пор не рассосалась гематома. Прилучному пришлось перенести несколько операций, передает ТАСС.

В конце августа появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».

Звезда российского сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович эмоционально отреагировала на свадьбу своего бывшего возлюбленного с Брутян. Она опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей пост о горечи и боли.