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Прилучный женился на Брутян в Армении

Егор Провоторов
Общество
Прилучный женился на Брутян в Армении
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Известные российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Об этом в минувший четверг, 25 августа, сообщила супруга исполнителя Стаса Михайлова Инна. Она опубликовала фотографию молодоженов на странице в одной из социальных сетей.

Как пишет газета «Известия», бракосочетание прошло в Армении. На ней присутствовало около 50 гостей. Известно, что Прилучный и Брутян познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».

Это уже второй брак именитого актера. До этого он был женат также на коллеге по съемочной площадке Агате Муцениеце. Они вместе снимались в сериале «Закрытая школа». У пары есть двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. Артисты официально развелись в июне 2020 года. Процедура была проведена при помощи общего адвоката, между супругами не возникло спорных вопросов.

Накануне стало известно, что новая жена актера Прилучного Брутян, которая в настоящее время отдыхает с ним на Мальдивах, вызвала недовольство подписчиков тем, что, по их мнению, пытается подражать бывшей супруге звезды «Мажора».

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