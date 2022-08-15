«Копирует Агату»: новую жену Прилучного упрекнули в подражании Муцениеце

Фото: vk/priluchny2022

Новая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая в настоящее время отдыхает с ним на Мальдивах, вызвала недовольство подписчиков тем, что, по их мнению, пытается подражать бывшей супруге звезды «Мажора» Агате Муцениеце.

В частности, Брутян опубликовала в соцсетях снимок из гостиничного номера, где она любуется в зеркало, едва прикрывшись полотенцем, а также фотографию из машины.

Фолловеры обратили внимание на схожесть Брутян с Муцениеце.

«А мне привиделась Агата в зеркале»; «Копия Агаты»; «Тут и слепому видно, что копирует Агату, все переделанное», — цитирует комментарии пользователей Пятый канал.

Это уже не первый случай критики новой избранницы Прилучного. На днях актер выложил очередной совместный пляжный снимок с супругой.

— Занимался снорклингом, видел пару акул, а поймал русалку! — подписал он фото.

Однако с такой трактовкой не согласились подписчики Прилучного, которые не преминули заметить, что настоящую русалку он давно упустил, подразумевая экс-жену и мать его детей Агату Муцениеце.