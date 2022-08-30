Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Карпович отреагировала на свадьбу Прилучного с Брутян

Егор Провоторов
Общество
Карпович отреагировала на свадьбу Прилучного с Брутян
Фото: Youtube / Nikita Nikitin

Звезда российского сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович эмоционально отреагировала на свадьбу своего бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного с коллегой Зепюр Брутян. Она опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей пост о горечи и боли.

Она обратилась к поклонникам и призвала их быть более мягкими и не позволять миру сделать себя более жесткими, пишет Федеральное агентство новостей.

— Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость. Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место, — написала знаменитость в социальных сетях.

Подписчики артистки решили, что такое сообщение является большим намеком Прилучному. Сама актриса такое предположение не подтвердила.

В минувший четверг, 25 августа, появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».

Знаменитости Свадьбы Павел Прилучный Мирослава Карпович
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте