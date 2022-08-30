Карпович отреагировала на свадьбу Прилучного с Брутян

Фото: Youtube / Nikita Nikitin

Звезда российского сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович эмоционально отреагировала на свадьбу своего бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного с коллегой Зепюр Брутян. Она опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей пост о горечи и боли.

Она обратилась к поклонникам и призвала их быть более мягкими и не позволять миру сделать себя более жесткими, пишет Федеральное агентство новостей.

— Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость. Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место, — написала знаменитость в социальных сетях.

Подписчики артистки решили, что такое сообщение является большим намеком Прилучному. Сама актриса такое предположение не подтвердила.

В минувший четверг, 25 августа, появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».