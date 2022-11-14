Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Варшава ввела принудительное управление активами «Газпрома» в Польше

Евгений Жуков
В мире
Варшава ввела принудительное управление активами «Газпрома» в Польше
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Польское руководство ввело временное принудительное управление активами российской компании «Газпром» на территории Польши. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявили в пресс-службе министерства развития и технологий страны.

— Во внесенной в санкционный список фирме, принадлежащей публичному акционерному обществу (ПАО) «Газпром», решением министра развития и технологий Вальдемара Буды было введено временное принудительное управление, — сообщили в материале.

Данное решение коснется всех акции, принадлежащих российской компании в системе транзитных газопроводов предприятия EuRoPol Gas. Польские власти объяснили такое решение возможностью обеспечения «безопасности критически важной инфраструктуры» государства, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Польши приняло решение изъять долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа.

По данным информационного портала Parket, соответствующее решение было принято Вальдемаром Будой по запросу Агентства внутренней безопасности Польши.

Польша Газпром Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте