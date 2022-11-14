Варшава ввела принудительное управление активами «Газпрома» в Польше

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Польское руководство ввело временное принудительное управление активами российской компании «Газпром» на территории Польши. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявили в пресс-службе министерства развития и технологий страны.

— Во внесенной в санкционный список фирме, принадлежащей публичному акционерному обществу (ПАО) «Газпром», решением министра развития и технологий Вальдемара Буды было введено временное принудительное управление, — сообщили в материале.

Данное решение коснется всех акции, принадлежащих российской компании в системе транзитных газопроводов предприятия EuRoPol Gas. Польские власти объяснили такое решение возможностью обеспечения «безопасности критически важной инфраструктуры» государства, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Польши приняло решение изъять долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа.

По данным информационного портала Parket, соответствующее решение было принято Вальдемаром Будой по запросу Агентства внутренней безопасности Польши.