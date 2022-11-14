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Parket: Польша решила изъять акции Газпрома в компании EuRoPol GAZ

Георгий Соланович
В мире
Parket: Польша решила изъять акции Газпрома в компании EuRoPol GAZ
Фото: shutterstock

Правительство Польши принято решение изъять долю Газпрома в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа. Об этом сообщило издание Parket.

По данным информационного портала, соответствующее решение было принято министром развития и технологий республики Вальдемаром Будой по запросу Агентства внутренней безопасности Польши.

В мае официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что польская сторона неоднократно нарушала права компании как акционера EuRoPol GAZ. По его словам, в конце апреля Польша внесла российскую компанию в санкционный список.

Таким образом, польская сторона заблокировала Газпрому возможность использовать участок трубопровода Ямал — Европа для транспортировки газа, осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия, а также получать дивиденды.

В этот же день стало известно, что ряд дочерних предприятий бывшей дочки Газпрома Gazprom Germania GmbH перестал получать газ из-за санкций РФ в отношении Запада.

Польша газоснабжение Газпром
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