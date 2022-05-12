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Газпром подтвердил запрет на транзит газа через участок «Ямал-Европы» в Польше

Евгений Белоусов
В мире
Газпром подтвердил запрет на транзит газа через участок «Ямал-Европы» в Польше
Фото: shutterstock

Польская сторона неоднократно нарушала права Газпрома как акционера EuRoPol GAZ. Об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов в четверг, 12 мая.

— Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу, — заявил он.

По словам Куприянова, в конце апреля Польша внесла российскую компанию в санкционный список. Таким образом, польская сторона заблокировала Газпрому возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия, а также получать дивиденды, передает ТАСС.

В этот же день стало известно, что ряд дочерних предприятий бывшей дочки компании «Газпром» Gazprom Germania GmbH перестал получать газ из-за санкций РФ в отношении Запада.

Недавно член комитета немецкого бундестага по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы Россия вновь принимала евро в качестве платы за газ.

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