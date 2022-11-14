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При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек

Евгений Жуков
Происшествия
При столкновении двух микроавтобусов в Алжире погибли не менее 16 человек
Фото: depositphotos

В результате столкновения двух микроавтобусов на юге Алжира погибли не менее 16 человек, еще трое ранены. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило издание «Аш-Шурук», ссылаясь на Главное управление гражданской защиты.

— По данным Главного управления гражданской защиты, 16 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Бордж-Баджи-Мохтаре, — сообщили в материале.

По данным профильных специалистов, происшествие случилось в 190 километрах от города Адрар, являющегося административным центром одноименной провинции.

Пять автомобилей 13 ноября столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Авария попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как несколько автомобилей врезаются в остановившуюся на дороге машину.

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