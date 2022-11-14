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Собянин рассказал о расширении программы «1 рубль за квадратный метр в год»

Георгий Соланович
Город
Собянин рассказал о расширении программы «1 рубль за квадратный метр в год»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Инвесторы благодаря расширению программы «1 рубль за квадратный метр в год» могут восстановить здание и разместить в нем гостиницу по льготной ставке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 14 ноября.

По словам главы города, после выставления нежилой недвижимости на аукцион победитель заключает с правительством столицы соглашение на 20 лет. После этого инвестор проводит в здании необходимые работы, при этом если оно является объектом культурного наследия, то и реставрирует его.

— Первое здание под гостиницу выставим на торги до конца года. Это исторический особняк XIX века в Таганском районе, в котором родились и некоторое время жили братья-художники Коровины, — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин рассказал о расширении программы «1 рубль за квадратный метр в год» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Он отметил, что на льготную ставку по программе уже переведены 42 здания.

До этого сообщалось, что Москва заключила с ООО «Илкон» договор о предоставлении в аренду участка по льготной ставке один рубль в год. Соглашение подписано на пять лет, в течение которых предприятие должно завершить строительство производственного комплекса. Общая площадь объекта будет превышать 7,6 тысячи квадратных метров.

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