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Американская армия заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму порядка 520 миллионов долларов для восполнения реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте.

— Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров, — заявил он.

Отмечается, что новые РСЗО должны заменить те, которые США передали Украине. Благодаря таким заказам, считают эксперты, Вашингтону удастся продолжать оказывать помощь своим партнерам на поле боя, одновременно восполняя свои собственные запасы, передает РИА Новости.

Недавно Guardian сообщила, что Германия и Франция могут потерять доминирующие положения в Европейском союзе из-за намерения Соединенных Штатов перенести центр геополитической тяжести на Польшу и Украину. В материале отметили, что Вашингтон уже «вкачивает» финансы и технологии в Восточную Европу.

В воскресенье, 13 ноября, автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения. По словам обозревателя, производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами в США.