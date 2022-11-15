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Скончался актер из «Рабы любви» Александр Сайко

Юлия Курганова
Общество
Скончался актер из «Рабы любви» Александр Сайко
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Скончался советский и российский актер театра и кино Александр Сайко, ему было 73 года. Об этом сообщила на странице в социальной сети «ВКонтакте» коллега артиста, член союза кинематографистов Алла Малкова.

Сайко умер в воскресенье, 13 ноября, причина его смерти не называется.

Актер окончил ГИТИС, работал в Центральном театре Советской армии, московском драматическом театре «Сфера» и других. Фильмография Сайко насчитывает 20 работ, включая ленты «Раба любви» режиссера Никиты Михалкова, «Час Волкова», «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Московские каникулы», «Красные колокола».

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