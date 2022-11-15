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«Могут ошибочно лечить зубы »: врач Кондрахин назвал неожиданные признаки боли в сердце

Игорь Синельников

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Общество
«Могут ошибочно лечить зубы »: врач Кондрахин назвал неожиданные признаки боли в сердце
Фото: pixabay.com

Боли в груди могут возникнуть по разным причинам и иметь разные проявления. Далеко не во всех случаях это происходит из-за проблем с сердцем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, боль в сердце имеет свои определенные черты.

— Она порой возникает внезапно после какого-то дискомфорта. Затем ситуация развивается бурно, превосходя все возможные болевые пороги. Это может случиться при физической нагрузке или в покое. Если при физической нагрузке, то при ее прекращении человеку становится легче, боль может уменьшиться, а при стенокардии — вообще уйти. В случае инфаркта боль повышается настолько, что у человека появляются страх смерти, выраженная потливость, боль четко локализуется в области сердца, — пояснил Кондрахин.

В некоторых случаях, отметил специалист, боль в сердце может отдавать в левую руку, под левую лопатку или в нижнюю челюсть. В случае если боль ощущается в области челюсти, человеку могут даже ошибочно лечить зубы вместо сердца, предупредил Кондрахин. Иногда боль может спуститься в область живота.

Боль в грудной клетке может являться симптомом заболеваний других органов, уточнил врач.

— Боль в груди необязательно связана с сердцем. Это могут быть язва желудка, мышцы, легкие, пищевод. Но любая боль в грудной клетке у лиц старше 45 лет расценивается как боль в сердце, поэтому нужно обращаться к терапевту и начинать с ЭКГ. Если человек младше 45 лет, то это чаще всего заболевания позвоночника и грудной клетки, если нет повышенного давления, сахарного диабета, ожирения или какой-нибудь другой предпосылки для проблем с сердцем, — заключил Кондрахин.

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