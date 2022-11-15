В США заявили, что Вашингтону следует отказаться от попыток загнать Москву в угол

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Нынешняя политика Белого дома вызывает у российского руководства чувство, что его хотят загнать в угол, однако от этого стоит отказаться. Об этом заявил обозреватель Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative во вторник, 15 ноября.

— Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию, — говорится в материале.

В публикации отмечается, что Кремль неоднократно призывал прекратить вести подобную политику, но Вашингтон продолжает оказывать давление. По словам Снайдера, сегодня Россию пытаются «загнать в угол» заявлениями Украины и стран Запада о Крыме, а также расширением НАТО и переброской войск альянса в Европу.

Журналист напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал об опасности расширения Североатлантического альянса. В частности, принятие Украины в состав объединения станет красной чертой, передает РИА Новости.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что России приходится оказывать сопротивление западным странам, которые «нападают на нее». Он добавил, что Анкара со своей стороны пытается выяснить, как «открыть коридор мира».