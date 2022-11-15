Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США заявили, что Вашингтону следует отказаться от попыток загнать Москву в угол

Александр Афонин
В мире
В США заявили, что Вашингтону следует отказаться от попыток загнать Москву в угол
Фото: Whitehouse

Нынешняя политика Белого дома вызывает у российского руководства чувство, что его хотят загнать в угол, однако от этого стоит отказаться. Об этом заявил обозреватель Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative во вторник, 15 ноября.

— Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию, — говорится в материале.

В публикации отмечается, что Кремль неоднократно призывал прекратить вести подобную политику, но Вашингтон продолжает оказывать давление. По словам Снайдера, сегодня Россию пытаются «загнать в угол» заявлениями Украины и стран Запада о Крыме, а также расширением НАТО и переброской войск альянса в Европу.

Журналист напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал об опасности расширения Североатлантического альянса. В частности, принятие Украины в состав объединения станет красной чертой, передает РИА Новости.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что России приходится оказывать сопротивление западным странам, которые «нападают на нее». Он добавил, что Анкара со своей стороны пытается выяснить, как «открыть коридор мира».

Политика Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте