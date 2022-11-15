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Резидент технополиса «Москва» выпустил лабораторное оборудование полностью из российских комплектующих

Араз Салехов
Город
Резидент технополиса «Москва» выпустил лабораторное оборудование полностью из российских комплектующих
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На заводе «Протон», расположенном на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», начали выпуск лабораторного оборудования с датчиками отечественной разработки. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Ранее в них использовались иностранные высокотехнологичные датчики. Теперь контурографы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования. В год предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений, — отметил он.

По его словам, на ежегодной основе заказы поступают примерно от 30 российских предприятий. Применение новой разработки завода распространяется на конструкцию контурографов — специальных измерительных устройств для контроля контура и шероховатости поверхностей. Более подробную информацию о технологии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о выпуске более 30 тысяч единиц оборудования для обеспечения безопасности. Овчинский уточнил, что выпускаемое компанией оборудование используется в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, станциях метро, на почте и таможне, КПП различных предприятий, концертных площадках и стадионах как в России, так и за рубежом.

В среду, 26 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — НПО «Гранит» — строит на площадке «Алабушево» современное конвейерное производство по выпуску телекоммуникационного оборудования. По словам заммэра, организация планирует инвестировать более 800 миллионов рублей в строительство и запуск конвейерного производства.

Технологии Владислав Овчинский технополис «Москва»
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