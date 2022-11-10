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В технополисе «Москва» выпустили более 30 тысяч единиц техники для обеспечения безопасности

Георгий Соланович
Город
В технополисе «Москва» выпустили более 30 тысяч единиц техники для обеспечения безопасности
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Диагностика-М» за 30 лет работы выпустила более 30 тысяч единиц оборудования для обеспечения безопасности, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в четверг, 10 ноября.

— За 30 лет работы компания «Диагностика-М» поставила более 30 тысяч единиц высокотехнологичного досмотрового оборудования на тысячи объектов, требующих высочайшего уровня защиты. К настоящему моменту предприятие вложило в развитие производства около 200 миллионов рублей, а выручка за время резидентства превысила два миллиарда рублей, — отметил Овчинский.

По его словам, выпускаемое компанией оборудование используется в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, станциях метро, на почте и таможне, КПП различных предприятий, концертных площадках и стадионах как в России, так и за рубежом.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев отметил, что «Диагностика-М» является резидентом ОЭЗ с 2019 года и занимает лидирующие позиции среди компаний, задействованных в высокотехнологичном производстве. Гендиректор предприятия Владимир Усачев добавил, что в ближайшее время «Диагностика» планирует увеличить выпуск отечественного оборудования в три раза.

До этого сообщалось, что в технополисе «Москва» разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Новый продукт отличается от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 тем, что помогает анализировать образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости. Результат доступен в течение 7–10 минут.

Производство Безопасность технополис «Москва»
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