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Более 36 тысяч горожан посетили центры московского долголетия в Дни открытых дверей

Анастасия Колоскова
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Более 36 тысяч горожан посетили центры московского долголетия в Дни открытых дверей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центры московского долголетия на прошлой неделе провели дни открытых дверей. Мероприятия посетили 36 тысяч горожан, сообщила руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елена Громова.

— Мы были рады познакомить всех желающих с клубами долголетия, рассказать о проекте и провести экскурсии. Клубы посетили более 36 тысяч москвичей и из них около 12 тысяч присоединились к проекту «Центры московского долголетия», — рассказала она.

Громова отметила, что клубы долголетия помогают социализации москвичей «серебряного» возраста, а также позволяют им жить полноценной насыщенной жизнью и чувствовать себя востребованными.

Лидеры и активисты клубов провели для гостей тематические встречи, тренинги, зарядки, мастер-классы и концерты. Так, в центре «Отрадное» организовали неделю искусств, а мероприятия в центре «Орехово-Борисово Северное» посвятили национальному языку, костюмам и традициям, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что большой сводный хор проекта «Московское долголетие» возобновит репетиции в ближайшее время.

День открытых дверей Московское долголетие Москва
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