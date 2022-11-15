Дом по программе реновации построят на Перовской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Перовская улица Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской на востоке столицы. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

— В районе Перово построят жилой дом по программе реновации на 120 квартир, оборудованный современными инженерными сетями. Проект предполагает благоустройство и озеленение прилегающей территории. Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки, — отметил он.

Многоэтажка будет возводиться по адресу: Перовская улица, земельный участок 40а. Ее общая площадь составит порядка 11,8 тысячи квадратных метров. Дом будет включать 19 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир. Несколько из квартир будут подходить для проживания жильцов с ограниченными возможностями здоровья. В них расширят дверные проемы и оборудуют специальную сантехнику. Отделка во всех квартирах будет соответствовать утвержденным стандартам программы.

На первом этаже расположатся колясочные и технические помещения, а также комната консьержа. Здание будет оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Фасады многоэтажки облицуют фиброцементными панелями.

Помимо этого, входы в дом выполнят на одном уровне с поверхностью земли. Во дворе появится спортивная и детская площадки. Также здесь высадят кустарники и деревья и разобьют газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что заселение нового дома на Сиреневом бульваре в районе Измайлово начнется в ближайшее время. Туда в рамках программы реновации смогут переехать свыше 1,5 тысячи жителей Москвы.