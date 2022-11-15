Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада

Сергей Собянин посетил путепровод через железнодорожные пути / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за вероятного снегопада, который прогнозируется во второй половине дня. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Согласно данным синоптиков, снег ожидается во вторник и среду, его прирост может составить до пяти сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — рассказал заммэра.

По его словам, с 15.00 сегодняшнего дня коммунальная техника приступит к противогололедной обработке проезжей части, дворов и тротуаров.

По мере выпадения снега специалисты начнут механизированное подметание улиц, после чего вновь проведут противогололедную обработку. Цикл работ будет повторен несколько раз, отметил Петр Бирюков.

Он уточнил, что в уборке будет задействовано максимальное число роторной и другой техники, а также средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки.

Особое внимание специалисты уделят очистке тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро, МЦК и железнодорожным станциям, а также учреждениям социальной сферы и потребительского рынка.

На МКАД и в ТиНАО будут дежурить тягачи для оказания помощи водителям грузовиков.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что утром в среду сотрудники приступят к очистке от снега и наледи крыш и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где будут проводиться работы, огородят лентами и специальными заграждениями.

Петр Бирюков призвал столичных автомобилистов в связи с ухудшением погоды быть аккуратнее на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого сообщалось, что коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме.