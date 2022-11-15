Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада

Анастасия Колоскова
Город
Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада
Сергей Собянин посетил путепровод через железнодорожные пути / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за вероятного снегопада, который прогнозируется во второй половине дня. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Согласно данным синоптиков, снег ожидается во вторник и среду, его прирост может составить до пяти сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — рассказал заммэра.

По его словам, с 15.00 сегодняшнего дня коммунальная техника приступит к противогололедной обработке проезжей части, дворов и тротуаров.

По мере выпадения снега специалисты начнут механизированное подметание улиц, после чего вновь проведут противогололедную обработку. Цикл работ будет повторен несколько раз, отметил Петр Бирюков.

Он уточнил, что в уборке будет задействовано максимальное число роторной и другой техники, а также средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки.

Особое внимание специалисты уделят очистке тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро, МЦК и железнодорожным станциям, а также учреждениям социальной сферы и потребительского рынка.

На МКАД и в ТиНАО будут дежурить тягачи для оказания помощи водителям грузовиков.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что утром в среду сотрудники приступят к очистке от снега и наледи крыш и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где будут проводиться работы, огородят лентами и специальными заграждениями.

Петр Бирюков призвал столичных автомобилистов в связи с ухудшением погоды быть аккуратнее на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого сообщалось, что коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме.

Петр Бирюков коммунальщики городское хозяйство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте